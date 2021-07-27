تعرف على أحدث ما تم إنجازه في مشروع بوليفارد الرياض

المواطن - الرياض

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أحدث التطورات التي تم إنجازها في مشروع البوليفارد بمنطقة الرياض.

وحشكم البوليفارد؟ بوريكم وصلنا لوين في الشغل … الله يعز الي خطط لنا ودعمنا ويحفظه للبلد سيدي ومولاي ولي العهد حفظه الله وأدام عزه وحقق كل احلامه والشكر موصول لكل الجهات هذا نتيجة عمل عدة جهات 🇸🇦❤️🔥 pic.twitter.com/i5lS7c1MLU — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) July 27, 2021

دعم قطاع الترفيه

ونشر تركي آل الشيخ، على حسابه بموقع “تويتر” مقطع فيديو رصد من خلاله الأعمال الإنشائية التي تمت في منطقة البوليفارد، مقدمًا الشكر لولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، على دعمه لقطاع الترفيه، ولكل الجهات المشاركة في إنجاز الأعمال التوسعية في هذا المشروع.

يشار إلى أن مشروع بوليفارد الرياض يعد بمثابة مجمع ترفيهي مفتوح في الهواء الطلق؛ ويضم مسطحات مائية مصممة، ومساحات تجارية خارجية مخصصة للمطاعم والمقاهي العالمية.

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