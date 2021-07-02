تعرف على غرفة عمليات البحر الأحمر للسفن واليخوت السياحية وأهدافها

المواطن - الرياض

تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان باستحداث إدارة للنشاطات البحرية ترتبط بالمديرية العامة لحرس الحدود، وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030 وتعزيزًا لمقومات السياحة في المملكة، استحدثت وزارة الداخلية غرفة عمليات البحر الأحمر للسفن واليخوت السياحية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

أهداف غرفة عمليات البحر الأحمر

ومن ضمن أهداف غرفة عمليات البحر الأحمر للسفن واليخوت السياحية، توفير الخدمات للشركات السياحية للسفن واليخوت السياحية، من خلال إنهاء إجراءات الدخول بتنسيق وتكامل بين جميع الجهات الأمنية والخدمية، ومنح التراخيص والتصاريح والموافقات وإنجاز جميع المتطلبات على مدار الساعة

ويشرف حرس الحدود السعودي، ممثلًا في إدارة النشاطات البحرية، على غرفة عمليات البحر الأحمر بجدة، التي استحدثت مؤخرًا بمشاركة (12) وزارة وهيئة لتسهيل إجراءات اليخوت وتنظيم دخولها، من خلال رقم الاتصال الموحد (1980) من داخل المملكة و(9661980+) من خارج المملكة، أو البريد الإلكتروني ([email protected])، بما يحقق التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الأمنية والخدمية، ويكفل سرعة إنجاز التراخيص والتصاريح، وتجاوز العقبات التي قد تواجه المستفيدين من الخدمة، إضافة إلى متابعة وتطوير ممارسة النشاطات البحرية.

شارك الخبر







