تعرف على ميزة الأرشفة الجديدة في تطبيق واتساب

المواطن - الرياض

كشف الخبير التقني عبدالله السبع، عن تفاصيل ميزة وفائدة الأرشفة الجديدة في تطبيق “واتساب”.

وقال السبع، عبر حسابه في “تويتر”: إن هذه الميزة تتيح للمستخدم أرشفة الرسائل التلقائية أو المجموعات المزعجة في “واتساب”، والتي يمكن الاطلاع عليها وقت الفراغ.

فائدة ميزة الارشفة الجديدة في تطبيق #الواتساب الان راح تقدر ترتاح من الرسائل التلقائية او المجموعات المزعجة في تطبيق #واتساب #ايفون #اندرويد pic.twitter.com/n6qUwC9S0j — عبدالله السبع (@7Alsabe) July 28, 2021

خاصية وميزة جديدة:

وفي وقت سابق، قدم تطبيق التراسل الفوري ”واتساب“ ميزة جديدة للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل من iOS، حيث من المقرر مسح الرسائل تلقائيًّا.

ويأتي ذلك، بعد إطلاق الميزة على نظام ”أندرويد“ الشهر الماضي، ومن المقرر أن يتمكن المستخدم من إرسال الصور ومقاطع الفيديو التي تدمر نفسها ذاتيًّا، بمجرد عرضها ورفضها.

وسيجد المستخدمون الذين لديهم حق الوصول إلى ميزة View Once زرًّا مخصصًا، يشبه المؤقت في المكان المخصص لإضافة تعليق.

وتعتبر هذه الميزة مختلفة عن رسائل ”واتساب“ التي تختفي بعد سبعة أيام، ولكن في ميزة View Once ستختفي الصور ومقاطع الفيديو المرسلة فور إغلاقها، وسيتم إخطار المرسل عند عرض الوسائط الخاصة به.

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