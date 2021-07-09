تعليق فراس البريكان بعد رحيله عن النصر

المواطن - محمد سمعه

وجه اللاعب فراس البريكان رسالة لـ نادي النصر، وذلك بعد رحيله عن العالمي وانضمامه لنادي الفتح.

نص رسالة فراس البريكان لنادي النصر

وغرد البريكان قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : ” 10 سنوات جميلة قضيتها مع نادي النصر، حققت فيها بطولات عديدة، وتشرفت بارتداء قميص العالمي، كل الشكر لإدارة ومنسوبي وأعضاء شرف ولاعبي النصر على كل الدعم الذي تلقيته بالفترة الماضية وكل التوفيق لهم بقادم الأيام”.

وأضاف البريكان: “مرحلة جديدة بنادي الفتح، وتحدٍ جديد وأسأل الله أن يوفقني وأن أكون عند حسن الظن، وأوعدهم بأن القادم سيكون أجمل”.

النصر رفض عرض التعاون

وكان نادي النصر رفض عرض نادي التعاون لبيع فراس البريكان، لتتم الموافقة على عرض نادي الفتح الذي نجح في الظفر بخدمات لاعب العالمي السابق.

وعانى البريكان، صاحب الـ21 سنة من قلة المشاركة مع الفريق الكروي الأول بنادي النصر في موسم 2020/2021، في ظل تواجد المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وصعد فراس البريكان للفريق الكروي الأول بـ النصر في عام 2017، وتُوج مع العالمي بلقبين في السوبر السعودي ولقب وحيد في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018/2019.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة