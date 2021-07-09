تعليق مثير من عارف على دعم الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أبدى الإعلامي الرياضي جمال عارف استغرابه من تساؤل البعض على مصدر دعم نادي الاتحاد خلال الفترة الأخيرة.

عارف يُعلق على دعم الاتحاد

وعلق جمال عارف قائلًا: “من أين للاتحاد هذا الدعم؟.. سنوات وهم يحصلون على دعم بمئات الملايين ولم يتجرؤوا على طرح هذا السؤال!!”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الفرق أن الاتحاد عندما يحصل على ربع ما حصلت عليهم أنديتهم يحقق البطولات والإنجازات بينما هم لم يجنوا سوى الألم والآهات”.

العميد يدعم صفوفه

وأعلن الاتحاد مؤخرًا عن تعاقده رسميًا مع إيغور كورونادو، لمدة موسمين حتى عام 2023، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة الإماراتي، وهي الصفقة التي نالت إشادة كبيرة نظرًا لمستوى اللاعب المميز.

وتسعى إدارة أنمار الحائلي، لحل الأزمة الماضية التي يُعاني منها النادي، وتسديد ديونه، من أجل استخراج شهادة الكفاءة المالية وتسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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