تعليق مدرب ألمانيا السابق الناري بعد اعتزال توني كروس دوليًّا

المواطن - محمد سمعه

حرص المدرب الألماني يواخيم لوف، مدرب منتخب ألمانيا السابق، على توجيه رسالة إلى مواطنه توني كروس وذلك بعدما أعلن اليوم الجمعة اعتزاله اللعب دوليًّا مع منتخب الماكينات الألمانية.

وتحدث لوف قائلًا: “كل الشكر والتقدير لما قام به كروس مع المنتخب الألماني لقد كان قدوة حسنة لـ الشباب، وجلب الشغف المناسب للفريق”.

وأضاف لوف: “لدينا ذكريات رائعة مع كروس مثل التتويج بالمونديال في البرازيل، إنها لحظات لن تُنسى شكرًا لك توني على ما قدمت خلال مبارياتك الـ106”.

ولعب كروس مع المنتخب الألماني 106 مباريات دولية ليكون سابع أكثر لاعب مشاركة مع منتخب ألمانيا بالتساوي مع مواطنه توماس مولر.

أرقام توني كروس مع منتخب ألمانيا:

وسجل توني كروس 17 هدفًا لـ منتخب ألمانيا أشهرها هدفه في شباك منتخب السويد بدور المجموعات لـ كأس العالم 2018 بـ روسيا حيث سجل هدف الفوز الذي أبقى على آمال ألمانيا في التأهل لدور ثمن النهائي، لكن الخسارة بعد ذلك من كوريا الجنوبية أطاحت بـ ألمانيا خارج مونديال 2018.

التتويج بمونديال 2014 الإنجاز الأبرز لـ كروس:

يذكر أن توني كروس ساهم في فوز المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 الذي أُقيم في البرازيل.

وكتب كروس رسالة عبر حساباته الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن من خلالها الاعتزال الدولي، وجاء فيها: “لقد لعبت مع منتخب ألمانيا 106 مباريات. لن أخوض معها مباريات أخرى”.

وأضاف: تمنيت اللعب مع ألمانيا وأعطيت كل شيء من أجل القميص مرة أخرى، ووصلت إلى تمثيل ألمانيا في 106 مباريات دولية والفوز بلقب واحد كبير، لكن ستكون اليورو آخر بطولة لي”.

وواصل توني كروس رسالته قائلًا: “لقد اتخذت قرارًا منذ فترة طويلة بالاعتزال بعد هذه البطولة.. لقد كان واضحًا لي منذ فترة طويلة أنني لن أكون متاحًا في كأس العالم 2022”.

وتابع: “لأنني في الأساس أريد التركيز بشكل كامل على أهدافي مع ريال مدريد خلال السنوات القليلة المقبلة، بالإضافة إلى أنه من الآن فصاعدًا، سأسمح لنفسي بالحصول على فترات راحة لم تكن متاحة لي كلاعب يشارك دوليًّا لمدة 11 عامًا”.

واستكمل كروس قائلًا: “علاوة على ذلك، بالنسبة لي كزوج وأب، أود أيضًا أن أكون موجودًا مع زوجتي وأولادي الثلاثة.. كان شرفًا لي أن أكون قادرًا على ارتداء هذا القميص لفترة طويلة. لقد قمت بذلك بكل فخر وشغف”.

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