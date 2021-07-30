تعليق نجم Liverpool بعد غياب 285 يومًا عن المباريات

المواطن - محمد سمعه

أعرب اللاعب الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع الفريق الكروي الأول لفريق Liverpool الإنجليزي، عن سعادته الغامرة، وذلك بمناسبة العودة والمشاركة في مباريات الريدز بعد غياب دام لمدة 285 يومًا بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

متى أُصيب فان دايك مع Liverpool ؟

وكان فان دايك أُصيب خلال مباراة ليفربول وإيفرتون بالدوري الإنجليزي في أكتوبر الماضي بقطع في الرباط الصليبي جعله لا يكمل موسم 2020/ 2021 مع الريدز.

وغرد فان دايك قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “بعد غياب 285 يومًا أعود لأبدأ رحلتي من جديد، ومن المهم قول إنني أشعر بالراحة لأنني تلقيت دعمًا كبيرًا من أشخاص مذهلين”.

وأضاف فان دايك: “زملائي في الفريق يقدمون لي الطاقة والتركيز وجميع أسرتي يشجعونني، ولولاهم جميعًا لن أكون شيئًا، العمل لم يتوقف الآن ويجب علينا الاستمرار”.

يذكر أن هيرتا برلين كان تفوق على Liverpool وديًّا برباعية مقابل ثلاثة أهداف تحضيرًا للموسم الجديد.

Liverpool يحدد موعد تحركه لضم بوجبا من اليونايتد:

وفي وقت سابق، قالت صحيفة ”ميرور” الإنجليزية: إن ليفربول الإنجليزي لا يمانع ضم بوجبا صاحب الـ28 عامًا من صفوف اليونايتد ولكن في يناير 2022 بدلًا من صيف العام الحالي، في حال رفض بوجبا تجديد العقد مع اليونايتد.

يذكر أن عقد بوجبا مع فريق مانشستر يونايتد سينتهي في صيف عام 2022 مما يحق له الانتقال لأي فريق يريده في صيف العام القادم، كصفقة انتقال حر.

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