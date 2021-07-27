تغريم بلعمري مليون و200 ألف دولار لصالح الشباب

المواطن - مروة نبيل

حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الثلاثاء، مصير الشكوى التي تقدم بها نادي الشباب ضد لاعبه السابق، الجزائري جمال بلعمري.

تغريم بلعمري بسبب الشباب

وأشار الصحافي الرياضي أحمد العجلان عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، إلى أن فيفا أنصف نادي الشباب ضد بلعمري، وتم تغريم المدافع الجزائري مبلغًا ماليًا كبيرًا.

وقال العجلان: “نجحت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان في كسب قضية جمال بلعمري حيث حكم الفيفا بـ 1200000 (مليون ومائتي ألف دولار) بالإضافة لفوائد التأخير تدفع للشباب خلال 45 يومًا”.

تفاصيل الأزمة

وكان جمال يلعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب قبل أن يفسخ تعاقده معه صيف عام 2020، وينضم إلى ليون الفرنسي في صفقة انتقال حر، ولكنه لم يظهر معه بالمستوى المتوقع، وانضم مؤخرًا إلى فريق قطر القطري.

ودخل المدافع الجزائري في مشكلات عديدة مع إدارة نادي الشباب، لعدم حصوله على مستحقاته المالية، وكان يتغيب عن التدريبات لفترات وفترات يُغادر إلى بلاده، قبل أن يفسخ العقد، ولكن النادي وضع بندًا يمنعه من العودة إلى السعودية دون حصوله على مبلغ معين.

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