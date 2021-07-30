تفاصيل أزمة بيان اتحاد السلة ونادي النصر

المواطن - محمد سمعه

حرص الاتحاد السعودي لكرة السلة، اليوم الجمعة، على إصدار بيان أوضح فيه كافة تفاصيل ترشيح نادي النصر للمشاركة بالبطولة العربية، بعد أن تم تسريب خطاب الترشيح قبل الإعلان الرسمي من اتحاد السلة.

بيان اتحاد السلة:

وجاء بيان اتحاد السلة كالتالي: “يؤكد الاتحاد السعودي لكرة السلة ومن مبدأ الشفافية المصداقية للخطاب المتداول بشأن ترشيح نادي النصر لكرة السلة في البطولة العربية للأندية التي تقام في مصر، وتم إرسال الأندية المشاركة بالمسابقات المحلية من بداية الموسم الرياضي للسنة الماضية والتي تنص على أنه وفي حالة تحقيق فريق واحد لبطولتي الدوري والكأس معًا فيحق له اختيار المشاركة في إحدى البطولتين الخليجية أو العربية ويحق لمجلس إدارة الاتحاد ترشيح الفريق الآخر للمشاركة في البطولة الأخرى، وفي هذا الوضع اختار أصفر العاصمة المشاركة في بطولة مجلس التعاون الخليجي والتي اختتمت مؤخرًا في دولة الإمارات وبما أن الاتحاد العربي لكرة السلة عدل نظام البطولة العربية الموسم الحالي بتواجد فريقين لكل دولة مشاركة وبشكل استثنائي للموسم الحالي عليه فقد قرر الاتحاد السعودي لكرة السلة ترشيح الفريقين المتأهلين لنهائي كأس الاتحاد السعودي وهما النصر والهلال لتمثيل المملكة في هذه البطولة، علمًا أن ووزارة الرياضة من خلال مبادرة إستراتيجية دعم الأندية، التي تم تطبيقها بالموسمين الماضيين، تدعم بشكل كبير جميع الأندية المشاركة بأنشطة الاتحاد السعودي لكرة السلة، حسب ترتيب الفريق والنقاط التي يحصل عليها كل فريق وتشمل الفريقين المهلين لنهائي الكأس أيضًا”.

وأضاف البيان: “يثمن الاتحاد السعودي لكرة السلة دور وزارة الرياضة في الدعم اللامحدود التي تقدمه للأندية المحلية من خلال إستراتيجية دعم الأندية”.

الهلال والنصر مرشحان:

ورد الناقد الرياضي عدنان جستنيه على خطاب اتحاد السلة مغردًا عبر حسابه في “تويتر”: “‏بيان توضيحي بعد إيه؟ بعد (الضغوط) النصراوية وغيرها عمومًا شكرًا للضغوط النصراوية وشكرًا لاتحاد السلة الذي استسلم للضغوط، وبالتالي كان لابد له من إصدار بيان يؤكد أن كلا الناديين العالمي والهلال تم (ترشيحهما) من اتحاد السلة للمشاركة بالبطولة العربية، علمًا بأن الهلال كان هو المرشح الأول”.

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