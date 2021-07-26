تفاصيل جديدة تقرب جيوفنكو من توديع الهلال

المواطن - محمد سمعه

أصبح اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفنكو، نجم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال قريبًا من توديع نادي الهلال، وذلك قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

المفاوضات في مرحلتها النهائية

وكشف الصحفي أكرم كونور عبر حسابه في “تويتر” أن مسؤولي نادي باوك اليوناني وصلوا لمرحلة متقدمة ونهائية في المفاوضات مع اللاعب الإيطالي صاحب الـ33 سنة، ليقترب بشدة من مغادرة الزعيم.

ويرغب المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب باوك في ضم النجم الإيطالي، حيث سبق لهما وأن عملا في الهلال قبل أن تتم إقالة لوشيسكو مطلع العام الحالي.

وبوقت سابق، تلقى نجم الهلال، العديد من العروض الإيطالية خلال الفترة الماضية، حيث كان نادي فينسيا الإيطالي الأقرب لحسم الصفقة، خاصة أنه لم يُجدد عقده مع الهلال حتى الآن.

جيوفنكو عنصر لم يتم الاستغناء عنه

ويُعد جيوفنكو واحدًا من العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ويتم الاعتماد عليه خلال الفترة الماضية، على الرغم من تغيير الجهاز الفني للأزرق أكثر من مرة.

وأكدت تقارير خلال الفترة الماضية أن سيباستيان يرغب في العودة إلى إيطاليا، وأن الهلال يريد الاستغناء عنه، في حين أشارت تقارير إلى أن اللاعب ووكيل أعماله عرضا على إدارة الزعيم التمديد لمدة موسم إضافي، وهو الأمر الذي لاقى ترحابًا من الأزرق.

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