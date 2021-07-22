تفاصيل صادمة بقضية ريهام سعيد قاتلة زوجها في مصر

المواطن - متابعة

تسببت قضية الزوجة الشابة ريهام سعيد التي قتلت زوجها إثر الخلافات على مصروفات عيد الأضحى في صدمة واسعة سواء في دائرة العلاقات والمحيطين بالزوجين أو عبر مواقع التواصل بعد الكشف عن تفاصيل قصة الحب التي جمعتهما قبل الزواج.

قصة ريهام سعيد

وقد انتشرت أنباء الحادثة بشكل واسع نظرًا لتشابه اسم القاتلة مع اسم الإعلامية المصرية الشهيرة لكن من الصور المتداولة يتضح أنه تشابه أسماء فقط فيما تشير منشورات فيسبوك الخاصة بالزوجين إلى أنهما كان يعيشان حياة مستقرة وهادئة حتى اللحظات الأخيرة.

وتشير تفاصيل العلاقة بين الزوجين إلى أنهما ارتبطا بعد قصة حب طويلة وأن الزوج كان يتفانى في تلبية متطلبات زوجته وأن التعليقات المتبادلة على منصة فيسبوك كانت تؤكد أنهما يعيشان حياة سعيدة حتى لحظة القتل.

اعترافات القاتلة

وكشفت التحريات أن مشاجرة نشبت بين الزوجين بسبب خلاف حول نفقات العيد، وتبادلا الضرب، ففرت ريهام سعيد الدخول إلى المطبخ وأخذت سكينًا وطعنت زوجها في صدره وبعد نقله إلى المستشفى بساعات، فارق الحياة.

وأمام النيابة قالت الزوجة إنها كانت تدافع عن نفسها وإنها لم تتعمد قتله، مضيفة أنها لم تتوقع أن الطعنة ستقتله.

قرار النيابة العامة

وقررت النيابة المصرية اليوم الخميس حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامها بقتل زوجها بطعنة نافذة في الصدر بسبب خلافات حول نفقات العيد، فيما صرحت بدفن جثة الزوج.

يذكر أن الجريمة تمت في منزل الزوجية في إحدى قرى دلتا مصر وأمام أطفالهما.

الزوج الضحية

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