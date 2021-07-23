تفاصيل صفقة انتقال فواز القرني لـ الشباب

المواطن - محمد سمعه

انتقد الإعلامي الرياضي وليد الصيعري قيمة صفقة انتقال الحارس فواز القرني، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بـ الاتحاد لنادي الشباب، حيث أصبحت الصفقة قريبة من عملية الإتمام.

تفاصيل الصفقة:

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن الشباب سيدفع 4 ملايين ريال لنادي الاتحاد لضم القرني صاحب الـ29 عامًا وذلك بعد أن طلب مغادرة الاتحاد وفقًا لـ”الرياضية”.

وعلق وليد الصيعري قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “4 ملايين بس، وتقولون ليش الاتحاد ديونه كثيرة”.

تغريدة تكشف وجهة فواز القرني:

وكان حسن العتيبي، وكيل أعمال الحارس فواز القرني حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، ألمح بتغريدة مثيرة اليوم الجمعة عن الوجهة المقبلة لـ القرني بعدما اقترب من مغادرة نادي الاتحاد.

وغرد حسن العتيبي قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “الانتصار والفوز دائمًا مقرون بالعمل وروح الشباب حتى لو كنت شيخًا كبيرًا”.

ورد المتابعون على تغريدته حيث توقع جزء كبير منهم إلى أن القرني صاحب الـ29 عامًا سوف ينضم لنادي الشباب خلال الأيام القليلة المقبلة.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة