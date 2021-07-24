تفاصيل عرض الأهلي لضم نجم منتخب مقدونيا الشمالية

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن النادي الأهلي حدد الصفقة الأجنبية التي يرغب في ضمها، بعد التعاقد مع البرازيلي باولينيو أول أمس الخميس لمدة 3 مواسم.

تفاصيل عرض الأهلي لضم أليوسكي:

وكشف الصحفي البرتغالي بيدرو ألميدا المتخصص في أخبار سوق الانتقالات عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “الأهلي يريد ضم اللاعب المقدوني إزغيان أليوسكي مع تقديم عقد مدته موسمين وراتب سنوي قدره مليون ونصف المليون يورو وسيحصل على مكافأة قدرها مليون يورو كمتغيرات، المحادثات حاليًّا في مرحلة متقدمة”.

ثاني صفقة حرة لـ الراقي:

وكان عقد إزغيان أليوسكي انتهى مع فريق ليدز يونايتد الإنجليزي في يونيو الماضي، وفي حال انضمامه إلى الراقي سيكون صفقة انتقال حر مثله مثل صفقة باولينيو.

ويستطيع إزغيان أليوسكي صاحب الـ29 سنة اللعب كظهير أيسر أو كجناح.

ويسعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي للتعاقد مع أقوى الصفقات، وذلك من أجل تقديم مباريات جيدة بالموسم الرياضي الجديد.

وكان الراقي، احتل المركز الثامن في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، بعد أن قدم موسمًا مخيبًا لـ آمال جماهيره.

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