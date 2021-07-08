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تفاصيل عقد إيجور كورونادو مع الاتحاد
بعد انضمامه للفريق قادمًا من الشارقة الإماراتي

تفاصيل عقد إيجور كورونادو مع الاتحاد

2021/07/08
الساعة 1:19 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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تفاصيل عقد إيجور كورونادو مع الاتحاد إيجور كورونادو لاعب الشارقة الإماراتي السابق
المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير عن تفاصيل عقد اللاعب البرازيلي إيجور كورونادو مع الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، وذلك بعد الانضمام له مساء أمس الأربعاء قادمًا من الفريق الكروي الأول بنادي الشارقة الإماراتي.

الاتحاد يضم إيجور كورونادو بعد موافقة الشارقة:

وكان الاتحاد أعلن عن ضم كورونادو دون الكشف عن مدة العقد، وذلك من خلال حسابه الرسمي بـ”تويتر” بعد دقائق من إعلان الشارقة موافقته على رحيل اللاعب.

وذكرت تقارير أن كورونادو سيحصل على 22 مليون ريال في الموسم الواحد، مما يعني حصوله على مليون و 800 ألف ريال شهريًّا.

أرقام كورونادو مع الشارقة:

ولعب كورونادو مع فريق الشارقة 70 مباراة نجح خلالها في صناعة 31 هدفًا وإحراز 43 مباراة.

جدير بالذكر أن علي سالم المدفع رئيس نادي الشارقة أكد في تصريحات إعلامية لقناة أبو ظبي الرياضية عن أن ناديه سيفتقد اللاعب كورونادو، مضيفًا أن رحيل اللاعب تم بالاتفاق بينه وبين إدارة النادي.


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