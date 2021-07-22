تفحم طفل وإصابة آخر جراء حريق مخيم أشتي للنازحين في العراق

المواطن - متابعة

تفحم طفل وأصيب طفل آخر على الأقل جراء حريق اندلع في مخيم أشتي للنازحين في محافظة السليمانية.

سبب حريق مخيم أشتي للنازحين

وأسفر الحريق الذي اندلع بسبب تماس كهربائي، عن تسجيل عدد من الضحايا بينهم أطفال من سكان محافظة صلاح الدين وناحية يثرب وأطراف الدخيل بحسب قناة السومرية.

وبيّنت مصادر محلية أن “فرق الإطفاء هرعت إلى مكان الحادث لإطفاء الحريق ومنع انتشاره إلى باقي المخيم”. يشار إلى أن مخيم أشتي في السليمانية، قد شهد عدة حرائق في أوقات سابقة وأغلبها بسبب تماس كهربائي وسوء إدارة المخيم.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة