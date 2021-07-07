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تقنية الرس تفتح باب القبول لبرنامج البكالوريوس
في تخصص دعم أنظمة الشبكات

تقنية الرس تفتح باب القبول لبرنامج البكالوريوس

2021/07/07
الساعة 1:06 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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تقنية الرس تفتح باب القبول لبرنامج البكالوريوس
المواطن - واس

أعلنت الكلية التقنية للبنين بالرس عن فتح باب القبول والتسجيل لبرنامج البكالوريوس المسائي للفصل التدريبي الأول للعام القادم 1443 هـ في تخصص دعم أنظمة الشبكات.

بوابة قبولي: 

وأوضح عميد الكلية الدكتور عبدالله الحميدان، أن فترة القبول تستمر حتى الثلاثين من ذي القعدة الحالي إلكترونياً على رابط بوابة قبولي بالمؤسسة, فيما تبدأ إجراءات فرز المتقدمين يوم الثلاثاء 3 من ذي الحجة القادم، حيث يُعلن القبول في 4 من ذي الحجة، وسيكون القبول النهائي في 16 ذي الحجة، فيما تستكمل إجراءات القبول النهائي حتى 18 من محرم القادم 1443 هـ ،إذْ إن إجراءات القبول النهائية ستكون وفق معايير المفاضلة التي أعلنتها المؤسسة، مشيرًا إلى أنه يمكن للمتقدمين معرفة شروط القبول وإجراءات التقديم والمفاضلة عبر صفحة القبول.


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