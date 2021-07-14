تكليف الشيخ بندر بليلة خطيبًا لـ خطبة عرفة

المواطن - الرياض

صدور التوجيه الكريم بتكليف فضيلة الشيخ الدكتور بندر بليلة عضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب المسجد الحرام خطيبًا لخطبة عرفة.

من هو الشيخ بندر بليلة ؟

هو بندر بن عبد العزيز بن سراج بن عبدالملك بليلة من قارئي القرآن الكريم ومن أئمة المساجد في المملكة، وولد في مكة المكرمة في عام 1395هـ، ودرس بها جميع المراحل الدراسية، وتخرج من جامعة أم القرى، كما حصل على الماجستير في الفقه من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية من جامعة أم القرى سنة 1422هـ.

وحصل الشيخ بندر بليلة على الدكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في الفقه من كلية الشريعة سنة 1429هـ، وهو حاليًّا يعمل إمامًا وخطيبًا في المسجد الحرام بمكة المكرمة، بالإضافة لعمله أستاذًا مساعدًا في جامعة الطائف.

عضو هيئة كبار العلماء

وفي أكتوبر 2020 صدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، ويُعاد تكوين هيئة كبار العلماء بتعيين أعضاء جدد، ومن بينهم الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بن سراج بليلة.

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