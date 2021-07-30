تكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية في تونس

المواطن - متابعة

نقلت وسائل إعلام عن الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد أصدر أمرًا رئاسيًا بتكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية.

وكانت وسائل إعلام تونسية، قد ذكرت اليوم الخميس، أنه تم إعفاء المدير العام للمصالح المختصة (جهاز المخابرات) لزهر لونغو من مهامه.

إعفاء مسؤولين

ويأتي إعفاء لزهر لونغو بعد عدة قرارات شملت إعفاءات مماثلة لوزيري الدفاع والداخلية.

وأوضحت إذاعة موزاييك المحلية أنه تقرر تعيين محمد الشريف المدير المركزي للاستعلامات العامة والإطار الأمني بوزارة الداخلية خلفًا له.

إجراءات وقرارات رئاسية

ويأتي هذا الإعفاء ضمن سلسلة الإجراءات والقرارات التي يتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد منذ تفعيل الفصل 80 من الدستور، يوم الأحد الماضي، وتعليق عمل البرلمان.

ويرى مقربون من لزهر لونغو أنه من المحسوبين على رئيس الحكومة المُقال هشام المشيشي، الذي كان قد عينه في أبريل الماضي مديرًا عامًا للمصالح المختصة، خلفًا لتوفيق السبعي الذي عين مديرًا عامًا للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي.

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