تناول هذه الأطعمة يجنبك أعراض نقص فيتامين A

المواطن- محمد داوود- جدة

دعت استشارية التغذية العلاجية الدكتورة نجود فؤاد، إلى الحرص على تناول بعض الأطعمة بشكل جيد لتفادي أعراض نقص فيتامين A.

وأشارت إلى أن نقص فيتامين A بالجسم قد يتسبب في حدوث مشكلات صحية، فهذا الفيتامين من الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون والذي له دور مهم في جسم الإنسان، فهو يساعد على تعزيز الجهاز المناعي، والحفاظ على صحة البشرة، والحفاظ على صحة القلب.

أطعمة غنية بفيتامين A

وأوصت بتناول أطعمة كالجبن بأنواعه والحليب والقشدة وصفار البيض، والخضروات والفواكه مثل السبانخ، الطماطم، البروكلي، البطاطا، الجزر، الشمام، المانجو، البرتقال، الكرنب، والأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة، والدجاج والكبد لتفادي أعراض نقص فيتامين A.

أعراض نقص فيتامين A :

وقالت في تصريحات لـ ” المواطن “، إن أهم أعراض نقص فيتامين A هي :

⁃ جفاف العين وعدم القدرة على إنتاج الدموع.

⁃ الإصابة بالجفاف الشديد للشعر.

⁃ سرعة الإصابة بالعدوى والالتهابات.

⁃ تكسر الأظافر بشكل ملحوظ.

⁃ اضطرابات في الغدة الدرقية.

⁃ أثبتت الدراسات أن نقص فيتامين A عند الأطفال يؤدي إلى تأخر النمو.

⁃ التهابات الجهاز التنفسي قد تدل على نقص فيتامين A.

⁃ صعوبة حدوث الحمل أو إصابة الجنين بالعيوب الخلقية.

⁃ عدم التئام الجروح سريعًا، لأن هذا الفيتامين يعزز إنتاج الكولاجين الذي يساعد على الحفاظ على صحة الجلد والتئام الجروح والشفاء من الحروق.

وصفة للتعويض بالمكملات:

ولفتت إلى عدم تعويض نقص فيتامين A بمكملات إلا في حالات الضرورة وتحت إشراف الطبيب، وذلك لذوبانه وتخزينه في الدهون، مما قد يؤدي للتعرض لأعراض جانبية خطيرة، بسبب زيادة مستوى فيتامين A في الجسم، فأعراض نقص الفيتامينات تحدث نتيجة حدوث نقص حاد فيها لمدة زمنية طويلة، والتي يمكن إيعازها إما لعدم تناول كميات كافية من مصادر الفيتامين، أو نتيجة الإصابة بأمراض معينة تمنع الامتصاص الصحيح أو الكامل له.

ثلاثة أشكال أساسية:

واختتمت الدكتورة نجود بالقول، هناك ثلاثة أشكال أساسية لفيتامين A، وهي:

⁃ الريتينول، وهو الشكل الأكثر نشاطًا والسائد في جسم الإنسان، ويتواجد في المصادر الحيوانية.

⁃ الكاروتينويد، يشكل المجموعة الأكثر انتشارًا، يحتوي على روابط مزدوجة مترافقة متعددة.

⁃ البيتا كاروتين، ويعرف أيضًا باسم بروفيتامين أ، المصدر النباتي للريتينول والذي تصنع منه الثديات فيتامين A.

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