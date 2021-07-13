تنمية الدمام تشيد ببرامج ومشاريع أرفى لخدمة مصابي التصلب

المواطن - الدمام

تلقت جمعية أرفى للتصلب المتعدد بالمنطقة الشرقية خطاب شكر من مدير مركز التنمية الاجتماعية بالدمام نايف بن حمد السفياني على جهودها المبذولة وما قدمته من برامج ومبادرات ومشاريع نفذتها وتميزت بها في الربع الثاني من عام 2021م، حيث تضمن خطابه شكر لرئيس مجلس إدارة الجمعية، وأعضائها.

ومن جانبه ، قدم رئيس مجلس إدارة جمعية أرفى للتصلب المتعدد بالمنطقة الشرقية المكلف، د. سعد الشهراني، شكره لمدير مركز التنمية الاجتماعية بالدمام ولفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة ، على دعمهم المتواصل والمستمر للجمعية وبرامجها وأنشطتها التي تصب في خدمة مصابي التصلب وتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية والمبادرات الاجتماعية في أعلى مستوى وبما يحقق جودة الأداء والخدمة المقدمة ، مشيراً إلى أن الجمعية تواصل عملها في تقديم البرامج والمشاريع التخصصية في المجال الصحي والعلاج المتخصص والتأهيل والعلاج الطبيعي والعلاج النفسي، وبرامج الاستشارات ، وتوفير الأدوية والأجهزة الطبية ، وعقد الشراكات المجتمعية والاتفاقيات مع القطاعين العام والخاص ، التي تقدم الخدمة النوعية لمصابي التصلب المتعدد.

العديد من البرامج والمبادرات

وذكر الشهراني ، أن الجمعية مع مطلع عام 2021 م، نفذت العديد من البرامج والمبادرات واللقاءات التخصصية الافتراضية والحضورية حيث نفذت ملتقى تباين الذي استضاف الاختصاصين والأطباء وعدد من الاستشاريين الذين عرفوا بمرض التصلب وأنواعه ، وعقد لقاءات منصة ناصية شفاء الافتراضية الذي يقدم التوعية والتثقيف والعلاج المتخصص في ١٢ مسار ، وتنفيذ البرنامج التدريبي لمصابات التصلب المتعدد ضمن برنامج “مراس” الذي قدم التأهيل للمصابات لفتح مشاريعهن الصغيرة والانخراط في سوق العمل ، وكذلك توقيع عدد من الاتفاقيات مع عدد من المراكز المتخصصة لتقديم العلاج الطبيعي والتأهيلي، وتوقيع الاتفافيات مع عدد من الجمعيات الخيرية والتخصصية لبناء شراكات فاعلة لخدمة المستفيدين من الجمعية .

مؤكداً أن الجمعية منذ انطلاقتها بالمنطقة وهي تعمل على تقديم البرامج والأنشطة والمبادرات النوعية وفق معايير الجودة وما يحقق للمستفيدين الاستفادة من خدماتها بكل يسر وسهولة، وعقد الشراكات والاتفاقيات مع الجهات الحكومية والأهلية لتحقيق تعاون مثمر والوقوف إلى جانب مصابي التصلب ومساندتهم في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع غير الربحي للارتقاء بكل أعماله وخدماته المقدمة للمستفيدين .

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