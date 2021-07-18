تهاني التميمي .. حساب تربوي كسب الثقة والمتابعة والتنبيهات

المواطن - الرياض

يحرص المنتمون للوسط التعليمي على استقاء المعلومات والأخبار وتفاصيل القرارات من حساب برز مؤخراً للتربوية “تهاني التميمي” ، فما هي حقيقة هذا المعرف الذي وضع لنفسه موطئ قدم ، وأدار البوصلة تجاهه ، وكسب الثقة بسرعة كبيرة؟.

خدمة القطاع التعليمي

أتى حساب “تهاني التميمي” خدمة للقطاع التعليمي في المملكة ، ومهتماً بنقل كل مايختص بالتعليم والطلاب والطالبات ، وأخذ على عاتقه النشر بمصداقية وشفافية ، بدءاً من تلقي الخبر من مصادره الخاصة في وزارة التعليم لإيصاله بكل دقة وتحري للمتلقي في الميدان التعليمي حتى اكتسبت -بفضل الله- ثقة العاملين في وزارة التعليم والمتلقين خارجها .

وتلخصت فكرة إنشاء وإعداد هذا الحساب ليكون منبراً وصوتاً لما يدور في كواليس التعليم متناولاً بذلك أبرز مايهم المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية وصولًا إلى الجامعات.

جهود تطوعية

وكان افتتاح حساب الناشطة “تهاني” في شهر يناير ٢٠١٥ وقدمت خلاله جهود تطوعية عبر منتديات تعليمية ورسمت تلك المسيرة صوتا من أبرز الأصوات المؤثرة على الساحة التعليمية من خلال تقديم بعض الاستطلاعات التي تخدم الميدان التربوي دون تشنج في الرأي أو الاستمالة وكسب التعاطف ، لتكسب الثقة وقوة المتابعة وتفعيل “التنبيهات” من قبل الجمهور المستهدف.

وأحد الأسباب الداعية لإنشاء الحساب هو ندرة الحسابات الداعمة للميدان التعليمي ونقل مايدور فيه بقالب حصري ومميز ؛ ولم يخلو هذا الطريق من العثرات التي ربما زادتها إصراراً وقوة لإكمال المسيرة نحو الهدف المنشود لتكون إحدى أقوى المنصات التعليمية المؤثرة على ساحة تويتر .

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