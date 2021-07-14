توجيه بالتوسع في فتح مساجد إضافية لإقامة صلاة عيد الأضحى

المواطن - الرياض

وجه وزير الشؤون الإسلامية، عبداللطيف آل الشيخ، بالتوسع في فتح مساجد إضافية، وذلك لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك بحسب ما ذكر الحساب الرسمي لقناة الإخبارية عبر موقع تويتر، اليوم الأربعاء.

موعد صلاة عيد الأضحى:

ويكون وقت إقامة صلاة عيد الأضحى بعد شروق الشمس بـ15 دقيقة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وقبل يومين، أصدر وزير الشؤون الإسلامية، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، توجيهًا بالتوسّع في أماكن إقامة صلاة عيد الأضحى لعام 1442هـ، في مصليات الأعياد والجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة مؤقتًا بعموم مناطق المملكة.

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