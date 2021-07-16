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توزيع 12 ألف مظلة على المصلين والعاملين في المسجد الحرام
ضمن مبادرة مظلتك بين يديك

توزيع 12 ألف مظلة على المصلين والعاملين في المسجد الحرام

2021/07/16
الساعة 4:06 مساءً
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توزيع 12 ألف مظلة على المصلين والعاملين في المسجد الحرام
المواطن - واس

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (12) ألف مظلة، اليوم ، على المصلين والعاملين في المسجد الحرام، ويأتي ذلك ضمن مبادرة الرئاسة العامة التي أطلقتها استعداداً لموسم حج هذا العام بعنوان “مظلتك بين يديك“.

المسجد الحرام

 

خدمة قاصدي المسجد الحرام

وأوضح مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالرئاسة العامة جنادي بن علي مدخلي، أن المبادرة جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة لضيوف الرحمن، التي تهدف إلى حماية الحجاج والمصلين وقاصدي المسجد الحرام والعاملين من حرارة الشمس ضمن الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا التي تطبقها الرئاسة العامة داخل المسجد الحرام.

المسجد الحرام

 

تقديم أرقى وأفضل الخدمات

وأكد مدخلي أن هذه المبادرة تأتي حرصاً من الرئاسة العامة على سلامة زوار وقاصدي المسجد الحرام، وسلامة منسوبيها ومنسوباتها، وشركاء النجاح من الجهات الأخرى كرجال الأمن وأبطال الصحة وغيرهم لتقديم أرقى وأفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

المسجد الحرام المسجد الحرام


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