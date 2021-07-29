توصيات لذوات الإعاقة تتصدر المجلس التطويري النسائي بالمسجد الحرام

المواطن - مكة المكرمة

قام المجلس التطويري النسائي بمناقشة عدة مواضيع إنسانية تجلت فيها اللُّحمَة المجتمعية، لاسيما في خدمة قاصدات البيت الحرام، حيث ناقش المجلس التطويري النسائي موضوع تطوير الخدمات المقدمة لذوات الإعاقة، بقيادة رئيس المجلس التطويري النسائي الدكتورة العنود بنت خالد العبود، وبحضور الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والعلمية النسائية الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي، والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي، والوكيل المساعد للمكتبات والمطبوعات والبحث العلمي النسائية الأستاذة ابتهال بنت علي الجعيد وجميع عضوات المجلس التطويري “عن بعد”.

استعراض أبرز الخدمات:

وتم استعراض أبرز الخدمات التي تسهل على فئة ذوات الإعاقة أداء عباداتهن بكل يسر وسهولة، وتضمن لهن الانسيابية في حركتهن أثناء الدخول والخروج من المسجد الحرام أو المرافق الخارجية، وبفضل الله- سبحانه وتعالى- تم التوصل لعدة توصيات كفيلة في تطوير منظومة الخدمات الجليلة المقدمة لهن.

واختتمت العبود المجلس مثمنة توجيهات معالي الرئيس العام ورعايته الكريمة لكل ما من شأنه الرقي بخدمة ضيوف الرحمن ولكل ما يتواءم مع تطلعات القيادة الرشيدة- أيدها الله- في الرؤية الطموحة 2030م.

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