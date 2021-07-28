توصية أمريكية بارتداء المحصنين الكمامات لمواجهة دلتا 

المواطن - واس

أوصت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بعودة الأشخاص الذين حصلوا على تطعيماتهم بالكامل لارتداء كمامات الوجه في الأماكن المغلقة، في ظل تزايد حالات الإصابة بالمتغير دلتا من فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

تعليمات جديدة:

وقالت مديرة مراكز الوقاية من الأمراض روشيل والنسكي: “إن هذه التعليمات الجديدة باتت ضرورية في ضوء التفشي السريع للمتحورة دلتا في الولايات المتحدة”، موصيةً الأطفال كذلك بارتداء الكمامات عند عودتهم للمدارس في الشهر المقبل.

كمامات وتطعيمات:

من جهته طالب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، بارتداء كمامات الوجه، قائلاً: “إن المزيد من الأقنعة والتطعيمات في المناطق التي تأثرت بمتغيّر دلتا من فيروس كورونا هي أفضل السبل لتجنب العودة إلى الإغلاق الذي شهدته البلاد العام الماضي”.

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