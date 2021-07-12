توعية مصورة للحجاج عبر التطبيقات الإلكترونية ورسائل الـsms

المواطن - الرياض

أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أن التوعية الموجهة للحجاج ستكون بشكل مكثف، لتصل إلى الحاج مباشرة عبر التطبيقات الإلكترونية أو رسائل الـsms التي تتضمن توعية مصورة لرحلة الحج بالكامل.

البطاقة الذكية:

وأضاف مشاط خلال مداخلة هاتفية إلى قناة السعودية، أن البطاقة الذكية التي سيتم توزيعها على جميع الحجاج يمكن من خلالها التعرف على العديد من المعلومات والإرشادات من خلال التطبيق المرفق بها، مشيرًا إلى أن منظومة التوعية ستساعد على تطبيق المعايير الصحية والتنظيمية والأمنية بشكل مرتفع.

صحة الحجاج:

في سياق متصل، أكدت وزارة الصحة مواصلة جهودها للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام هذا العام 1442هـ، من خلال تنفيذ العديد من الإجراءات الاحترازية التي تكفل بإذن الله الخروج بموسم حج صحي وآمن خاصة في ظل جائحة كورونا، والتي تتطلب إقامة الشعيرة وسط ظروف تحقق متطلبات التباعد الاجتماعي حماية للحجاج وسلامتهم.

وتحرص وزارة الصحة على تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية والتدابير الوقائية العالمية، لضمان سلامة الحجاج حتى عودتهم إلى مقر إقامتهم سالمين آمنين، داعية جميع الحجاج إلى الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية من تباعد جسدي ولبس الكمامة والحفاظ على النظافة الشخصية، إلى جانب أهمية الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا للمقبولين لحج هذا العام 1442هـ لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين من الحجاج.

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