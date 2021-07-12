توفيق الربيعة يكرّم مدير صحة حفر الباطن

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

قدّم وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة شهادة شكر وتقدير لمدير الشؤون الصحية بحفر الباطن ناصر بن راشد الصافي على ما قدمه من جهود مميزة في التصدي لجائحة كورونا “كوفيد-19” من خلال عمله رئيسًا لمركز القيادة والتحكم بمحافظة حفر الباطن والمساهمة في الحد من انتشار الوباء للمحافظة على صحة المواطن والمقيم.

واجب وطني:

من جانبه، أعرب مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن عن عظيم الشكر والامتنان باسمه ونيابة عن منسوبي صحة حفر الباطن لوزير الصحة لدعمه الدائم والمستمر للقطاع الصحي بالمحافظة، مؤكدًا أنهم يقومون بأداء واجب وطني بهدف تقديم أفضل الخدمات العلاجية والوقائية للتصدي لهذه الجائحة لحماية المواطن والمقيم تحقيقًا لطموحات القيادة الرشيدة.

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