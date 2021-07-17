توقعات الأرصاد لطقس الغد: أمطار وبرد مع رياح

المواطن - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد السبت.

أمطار رعدية:

وتوقع مركز الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية السبت، تكون مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على مناطق نجران، الرياض، الربع الخالي والأجزاء الجنوبية من منطقة الشرقية.

رياح نشطة:

كما توقع تكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير، قد تمتد إلى مرتفعات الباحة، مع استمرار نشاط الرياح السطحية، تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

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