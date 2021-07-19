توقعات الأرصاد لـ طقس اليوم: أمطار رعدية وبرد وسيول

المواطن - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الاثنين.

الطقس اليوم:

وتوقع مركز الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جيزان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

أمطار رعدية:

كما توقع مركز الأرصاد، أن تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها على أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض تشمل العاصمة الرياض، تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتنشط الرياح السطحية على سواحل منطقة مكة المكرمة ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار ما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

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