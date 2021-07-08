توقعات بأجواء حارة جداً اليوم والحصيني يعلن خريطة الأمطار

المواطن - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد معظم مناطق المملكة اليوم الخميس أجواءً حارةً جدًّا خلال فترة النهار، تميل للاعتدال فجرًا.

كما توقع الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد للباحة وعسير وجازان وشرقها ووادي الدواسر وعمان واليمن، فيما يكون هناك هبوب للرياح من متوسطة إلى شبه قوية على أجزاء من المنطقة الغربية وجنوب الشرقية والرياض.

طقس اليوم:

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، طقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية وسماء غائمة جزئيًا على مرتفعات نجران، عسير، جيزان، الباحة ومكة المكرمة تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تمتد إلى المرتفعات الجنوبية لمنطقة المدينة المنورة ورياح نشطة على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مثيرة للأتربة والغبار، فيما يكون الطقس حاراً ومستقراً على باقي مناطق المملكة.

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