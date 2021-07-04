توقعات بطقس غير مستقر غدًا والمدينة المنورة تسجل 45 مئوية

المواطن - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد الاثنين.

الطقس غدًا:

وتوقع مركز الأرصاد في تقريره انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة العظمى على معظم مناطق المملكة، مع نشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما يكون الطقس معتدلًا ليلًا على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، يميل إلى الحرارة فترة الظهيرة، مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير، تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

درجات الحرارة:

وبالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة غدًا فتسجل كل المدينة المنورة والأحساء 45 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، فيما تسجل السودة 17 درجة، كأدنى درجة حرارة.

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