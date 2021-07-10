توقعات بـ أمطار رعدية وبرد على 3 مناطق غدًا

المواطن - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد الأحد.

توقعات الأرصاد:

وتوقع مركز الأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، على مناطق نجران وعسير والباحة، فيما تكون سماء غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الغربية من الرياض.

حركة الرياح:

وأشار مركز الأرصاد إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية الغربية، تشمل المحافظات الساحلية والطرق السريعة على طول ساحل البحر الأحمر، متوقعة استمرارًا للطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

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