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توقعات بـ طقس شديد الحرارة اليوم
الفرصة مهيأة لتشكل سحب رعدية ممطرة

توقعات بـ طقس شديد الحرارة اليوم

2021/07/01
الساعة 8:30 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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توقعات بـ طقس شديد الحرارة اليوم
المواطن - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم طقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق المدينة المنورة ،الرياض ،القصيم والحدود الشمالية، كما تكون الفرصة مهيأة بإذن الله لتشكل خلايا من السحب الرعدية الممطرة تكون مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات عسير قد تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

حركة الرياح: 

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.


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