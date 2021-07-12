توقعات بـ طقس غير مستقر اليوم: أمطار وغبار

المواطن - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الاثنين.

طقس اليوم:

وتوقع مركز الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًّا على مرتفعات جيزان، نجران، وعسير، تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة، تمتد إلى مرتفعات منطقة الباحة، كما توقع طقسًا شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض ومنطقة القصيم.

نشاط الرياح:

وأشار إلى نشاط الرياح السطحية على سواحل منطقة مكة المكرمة؛ ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار ما يحد من مدى الرؤية الأفقية، بينما يكون الطقس حارًّا ومستقرًّا على باقي مناطق المملكة.

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