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توقعات بـ طقس غير مستقر غدًا: أمطار وبرد وغبار
يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة

توقعات بـ طقس غير مستقر غدًا: أمطار وبرد وغبار

2021/07/27
الساعة 9:16 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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توقعات بـ طقس غير مستقر غدًا: أمطار وبرد وغبار
المواطن - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد الأربعاء.

أمطار وبرد: 

وتوقع مركز الأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدّي إلى تدفق السيول على مناطق نجران وجازان وعسير وأجزاء من الربع الخالي.

أتربة وغبار: 

وبحسب الأرصاد، تتهيأ الفرصة لتكوّن سحب رعدية ممطرة على مرتفعات الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية، فيما يبقى الطقس شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة.


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