توقعات بوصول النفط إلى 100 دولار للبرميل

المواطن - متابعة

استقرت أسعار النفط الجمعة بعد أن استأنف وزراء أوبك+ محادثات بشأن زيادة إنتاج النفط في اليوم التالي لعرقلة الاتفاق، مما قد يؤخر خطط ضخ المزيد من النفط حتى نهاية العام.

وقالت مصادر: إن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، في إطار مجموعة أوبك+، سيجتمعون مرة أخرى، وقد تتقوض الزيادة الكبيرة في الأسعار إذا زادت دول أوبك+ المعروض على النحو الذي تراه مناسبًا، في حين تظل التوقعات بوصول النفط إلى 100 دولار للبرميل، تتزايد.

برنت:

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتًا لتبلغ عند التسوية 76.17 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها 1.6% يوم الخميس.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط سبعة سنتات لتبلغ عند التسوية 75.16 دولار للبرميل، بعد أن قفزت 2.4% الخميس لتغلق عند أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2018.

أوبك+:

ارتفع كلا العقدين القياسيين الخميس بعد أن قالت مصادر في أوبك+: إن المجموعة تهدف إلى زيادة الإنتاج بأقل من المتوقع، ثم تراجعت بعد إخفاق اجتماع أوبك+ بالوصول لاتفاق.

وزادت شركات الطاقة الأمريكية حفارات النفط والغاز الطبيعي للمرة الثالثة في أربعة أسابيع.

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