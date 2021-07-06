توكلنا يتيح حجز موعد الجرعة الثانية للقاح كورونا لهذه الفئة العمرية

المواطن - الرياض

أعلن تطبيق توكلنا، عن إتاحة إمكانية حجز موعد الجرعة الثانية لأخذ لقاح كورونا عبر التطبيق للفئة العمرية من 40 سنة هجرية وأكثر.

وقال تطبيق توكلنا، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “من فئة 40 سنة (هجري) وأكثر بإمكانك الآن حجز موعد الجرعة الثانية لأخذ لقاح كورونا عبر تطبيق توكلنا”.

وفي وقت سابق، شدد مجلس الصحة الخليجي على ضرورة أخذ لقاح كورونا، موضحًا في إنفوجرافيك أن فيروس كورونا يعد أسرع الفيروسات انتشارًا، كما أن بعض المتحورات لديها قدرة سريعة على الانتشار.

انعكاسات عدم التحصين:

ولفت المجلس إلى أن 20% من الأفراد غير المحصنين يحتاجون إلى المستشفى، بينما يحتاج 5% إلى العناية المركزة، و3% يتوفون، وكل ما زاد الانتشار والعدوى ارتفعت هذه النسب، والدول التي اتجهت لإستراتيجية مناعة القطيع عانت كثيرًا بسبب الضغط على المستشفيات والحاجة الكبيرة للعناية، وبالتالي فإن التحصين خير وقاية من التعرض للفيروس الخطير.

مستجدات فيروس كورونا:

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل (1247) حالة مؤكدة وتعافي (1429) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11773) حالة منها (1350) حالة حرجة.

إجمالي حالات الإصابة:

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة (494032) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (474368) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (15) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7891) حالة، رحمهم الله.

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