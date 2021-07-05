تونس: الحالة الوبائية صعبة جدًّا

المواطن - متابعة

قالت الناطقة الرسمية باسم اللجنة العلمية لمجابهة كورونا في تونس، جليلة بن خليل: إن الحالة الوبائية اليوم صعبة جدًّا، ولم تشهدها تونس منذ بدء جائحة كوفيد 19 في مارس 2020.

وكشفت أن نسبة إيجابية التحاليل مرتفعة وتتراوح بين 30 و50 بالمائة بمختلف جهات البلاد وعدد المصابين الوافدين على أقسام الاستعجالي في تزايد في انتظار الحصول على أسرة انعاش أو أوكسجين.

مقهى الصحة:

ولفتت جليلة بن خليل في اللقاء الافتراضي “مقهى الصحة”، الذي نظمته جمعية قرطاج للصحة وشبكة الأطباء الشبان التونسيون، تحت عنوان “التهميش التنموي والثمن المضاعف لوباء كورونا”، إلى أن السبب الرئيسي في بلوغ هذه الوضعية الخطيرة جدًّا هو عدم تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة للتصدي لفيروس كورونا، وخاصة ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتفادي التجمعات.

أزمة صحية جماعية:

وأضافت أن مسؤولية هذه الأزمة الصحية جماعية، وتتحملها السلطات التي لم تحرص على فرض إلزامية تطبيق الإجراءات المتخذة بالشكل المطلوب، والمواطن الذي لم يلتزم بالتدابير الوقائية لحماية نفسه وعائلته ومحيطه، وأيضًا اللجنة العلمية التي لم تتوفق ربما في تبليغ الرسالة بوضوح للشعب التونسي بشأن أهمية الوعي إزاء الانتشار الخطير للوباء.

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