تيكسيرا يحسم موقفه من عرض الهلال

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن محاولات إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل لحسم صفقة البرازيلي أليكس تيكسيرا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لن تنجح.

تيكسيرا يفضل الاحتراف في أوروبا

وكان تيكسيرا قد انتهى عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي جيانغسو الصيني في ديسمبر الماضي، ولم ينضم إلى أي ناد حتى الآن، وسيكون انتقاله في صفقة انتقال حر، ما يسهل عملية التفاوض معه.

ورفض تيكسيرا آخر العروض الشفهية التي وصلت إليه من نادي الهلال، ليقترب من الانضمام إلى صفوف فريق بشكتاش وسط منافسة قوية من الزعيم والشارقة الإماراتي، وذلك وفقًا لشبكة “Sporx”.

وأشارت إلى أن هناك جلسة جمعت مسؤولي الهلال باللاعب البرازيلي في دبي خلال الأيام الماضية، أثناء قضاء إجازته هناك، ولكنه يرغب في العودة للعب بأوروبا، على الرغم من أن عرض الزعيم 10 ملايين يورو، فيما توقف عرض بشكتاش عند 5 ملايين يورو.

النجم البرازيلي يخطف الأنظار

وسبق أن ارتبط اسم النجم البرازيلي بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وكان قريبًا للغاية من التوقيع رسميًا، قبل أن تتوقف الصفقة في اللحظات الأخيرة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويملك تيكسيرا مسيرة مميزة مليئة بالبطولات، حيث توج مع فريقه السابق شاختار الأوكراني، بلقب الدوري 5 مرات، كأس السوبر الأوكراني 4 مرات، كأس أوكرانيا 3 مرات، وحصد لقب الهداف لموسمي 2014- 2015 و2015- 2016.

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