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تيكسيرا يرفض الهلال ويحدد وجهته المقبلة
خلال فترة الانتقالات الصيفية

تيكسيرا يرفض الهلال ويحدد وجهته المقبلة

2021/07/31
الساعة 2:46 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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تيكسيرا يرفض الهلال ويحدد وجهته المقبلة تيكسيرا
المواطن - محمد سمعه

سعى نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية لضم البرازيلي أليكس تيكسيرا وذلك لتدعيم الجانب الهجومي بالفريق الأول استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

نجم الأهلي السابق يُبلغ تيكسيرا رسالته 

وكشف اللاعب البرازيلي عبر حسابه في “الإنستجرام” أنه يقترب من الانضمام لنادي بيشكتاش التركي ومزاملة مواطنه جوزيف دي سوزا لاعب الأهلي السابق.

وقال جوزيف دي سوزا لمواطنه: ” تعال إلي في بيشكتاش”.

ورد نجم جيانغسو السابق قائلًا: “قريبًا”.

 

نجم جيانغسو السابق يفضل الاحتراف الأوروبي

وكان النجم البرازيلي قد انتهى عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي جيانغسو الصيني في ديسمبر الماضي، ولم ينضم إلى أي ناد حتى الآن، وسيكون انتقاله في صفقة انتقال حر، ما يسهل عملية التفاوض معه.

ورفض تيكسيرا آخر العروض الشفهية التي وصلت إليه من نادي الهلال، ليقترب من الانضمام إلى صفوف فريق بيشكتاش وسط منافسة قوية من الزعيم والشارقة الإماراتي، وذلك وفقًا لشبكة “Sporx”.


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