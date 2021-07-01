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جارديم يبدأ مشواره مع الهلال
بعد وصوله إلى الرياض

جارديم يبدأ مشواره مع الهلال

2021/07/01
الساعة 1:46 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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جارديم يبدأ مشواره مع الهلال جارديم - المصدر @Alhilal_FC
المواطن - مروة نبيل

يستعد المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم لبدء مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تحضيرًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

جارديم يصل الرياض

ووصل ليوناردو جارديم بصحبة الجهاز الفني المساعد إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مساء أمس الأربعاء، وكان في انتظاره المنسق الإداري فهد المديد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

جارديم
المدرب البرتغالي – المصدر @Alhilal_FC

وتعاقد الهلال مع البرتغالي ليوناردو لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم رياضي واحد، مع أفضلية التجديد لموسم آخر، أملًا في التألق والتتويج بالبطولات تحت قيادته، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويضم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بجانب جارديم، كلًا من أنطونيو مانويل المساعد الأول، خوسيه أرجو المساعد الثاني، نيلسون كانديدو مدرب اللياقة، ميجل ربييرو المحلل الأول، وديجو جيلهيرمي المحلل الثاني.

الجهاز الفني الجديد في نادي الهلال
الجهاز الفني بالهلال – المصدر @Alhilal_FC

المدرب البرتغالي يبدأ الاستعداد للموسم الجديد

ومن المقرر أن يبدأ جارديم التحضير لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، يوم الاثنين المقبل، حيث يجري اللاعبون فحوصات طبيبة شاملة لمدة 3 أيام، ثم يخوض تدريباته على ملعب الأمير تركي بن سلطان في مقر النادي.

ويطمح المدير الفني البرتغالي في إعداد الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز، أملًا في التألق خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد، حيث سيخوض معسكرًا خارجيًا في النمسا، وسيلعب عدة مباريات ودية.

ويسعى المدرب البرتغالي لتجهيز جميع اللاعبين خلال المباريات الودية، وتطبيق التكتيك الذي سيعمل على تنفيذه في الموسم الجديد، كما سيشهد معسكر النمسا تجهيز الفريق بدنيًا بشكل قوي.

ليوناردو جارديم
جارديم – المصدر @Alhilal_FC


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