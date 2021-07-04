جارديم يحدد مصير جيوفنكو و4 لاعبين آخرين

المواطن - محمد سمعه

سيركز المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال على تحديد مصير 5 لاعبين أجانب بالفريق، وذلك بعد توليه رسميًا مسؤولية تدريب الزعيم.

أول ما قام به جارديم بعد قدومه إلى الرياض

وكان المدرب البرتغالي زار منشآت ومرافق النادي أمس السبت، كذلك من المتوقع عقد اجتماع بين المدرب البرتغالي وفهد المفرج عضو مجلس الإدارة في الزعيم لمناقشة مصير اللاعبين الأجانب بالفترة المقبلة.

وسيركز المدرب البرتغالي على تحديد مصير الإيطالي سيباستيان جيوفنكو والأرجنتيني لوسيانو فيتو والكولومبي كويلار والبيروفي أندري كاريلو والكوري الجنوبي جانغ هيون سو، مع وجود اتجاه من المدرب للإبقاء على الفرنسي بافيتيمبي جوميز، وذلك من أجل الاستفادة بخبراته في خانة الهجوم بالموسم المقبل.

جيوفنكو يريد الرحيل لـ الدوري الإيطالي

وكان اسم جيوفنكو ارتبط بالرحيل عن الهلال والانضمام لنادي مونزا الإيطالي الناشط في دوري الدرجة الثانية الإيطالي.

وكان اللاعب الإيطالي المخضرم انضم لـ صفوف الهلال في صيف 2019 قادمًا من نادي تورنتو الكندي، ونجح في الفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين مرتين ولقب دوري أبطال آسيا مرة ولقب كأس الملك مرة واحدة.

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