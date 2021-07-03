جارديم يستعد لمناقشة أوضاع الهلال

المواطن - محمد سمعه

زار المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال، منشآت النادي، اليوم السبت، وذلك تحضيرًا واستعدادًا للموسم الجديد.

وكان فهد المفرج عضو مجلس إدارة الزعيم، استقبل المدرب جارديم حيث زار المدرب البرتغالي مرافق النادي ومنشآته كما من المنتظر أن يعقد جارديم صاحب الـ46 عامًا اجتماعًا مطولًا مع فهد المفرج مدير عام الإدارة التنفيذية لكرة القدم بالنادي من أجل مناقشة أوضاع الفريق الكروي الأول.

أهم ملفين لـ مدرب الهلال الجديد:

ومع وصول المدرب جارديم سيركز على أهم ملفين له في الفريق الكروي الأول بالزعيم، وهما تحديد مصائر اللاعبين الأجانب، مع الاتفاق مع إدارة فهد بن نافل على الصفقات المطلوب إبرامها للفريق الأول.

وكان الهلال أعلن يوم 25 يونيو الماضي عن حصوله على شهادة الكفاءة المالية، مما يمكن الزعيم من قيد أي صفقة يريدها بالميركاتو الصيفي بعد أن سدد كافة ديونه.

صفقة يريدها جارديم:

ويرغب الزعيم، في ضم المهاجم البرتغالي نوربيرتو جوميز، لاعب فريق بورتيمونينسي البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بحسب صحيفة O Jogo البرتغالية، حيث جاء ذلك بطلب خاص من جارديم.

ويرى مدرب الهلال، أن ضم اللاعب نوربيرتو جوميز سيفيد أزرق العاصمة خلال الفترة المقبلة.

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