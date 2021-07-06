جارديم يقود تدريبات الهلال

المواطن - مروة نبيل

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم، تحضيراته الميدانية على إستاد الأمير تركي بن سلطان في مقر النادي، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

الهلال يبدأ التدريب مع جارديم:

وأجرى لاعبو الهلال قبل بداية الحصة التدريبية فحوصات طبية في معسكر الأمير هذلول بن عبدالعزيز في مقر النادي، قبل أن يبدأ اللاعبون الجري حول الملعب على سرعات ومسافات مختلفة، ثم أدوا تدريبات بدنية ولياقية متنوعة باستخدام الكرة.

وعقد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل اجتماعًا مع أعضاء الفريق الأول لكرة القدم، رحب خلاله بالجهاز الفني الجديد بقيادة جارديم، وحث الجميع على العمل، من أجل تحقيق ما يسعد جماهير الزعيم.

واجتمع جارديم قبل انطلاق تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع اللاعبين، وتحدث خلال الاجتماع عن برنامج الفريق، وكافة الأمور المتعلقة به وتحضيراته لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

الهلال يستعد في النمسا:

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال معسكرًا خارجيًّا في النمسا يوم 12 من شهر يوليو المقبل، حيث سيُقام المعسكر الإعدادي هناك حتى الثاني من شهر أغسطس، وسيلعب خلاله 5 مباريات ودية.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة