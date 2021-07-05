جارديم يهدد الهلال بالاستقالة !

المواطن - محمد سمعه

أثار الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، الجدل وذلك بعد إعلانه عن أن المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم هدد بالاستقالة من تدريب نادي الهلال.

وغرد المريسل قائلًا قبل قليل عبر “تويتر” : “جارديم يهدد بالاستقالة من تدريب الزعيم”.

مدرب الهلال قد يُعيد سيناريو أوليمبياكوس

وأضاف: ” أقوى مما كانت عليه في عام 2014″.

وأثار الأمر الجدل بين جماهير الهلال، خاصة أن المريسل لم يوضح السبب الذي دفع جارديم للتهديد بالاستقالة.

وخلال الفترة بين 2013 و 2014، كان جارديم تولى تدريب نادي أوليمبياكوس اليوناني لكنه سرعان ما قدم استقالته ورحل عن الفريق اليوناني، ليتولى بعدها تدريب فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي.

وكان المدرب البرتغالي جارديم صاحب الـ46 عامًا، تولى تدريب الفريق الكروي الأول بأزرق العاصمة خلفًا لمواطنه المدرب خوسيه موراييس.

نجم النصر على رادار الأزرق

وفي سياق آخر، طلب جارديم من إدارة الزعيم التحرك لضم المغربي نور الدين أمرابط بعد نهاية عقده مع النصر.

ولعب النجم المغربي مع النصر 3 مواسم، توج خلالها بلقبين في السوبر السعودي ولقب وحيد لـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018/2019.

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