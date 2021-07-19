جارديم يُعاقب 3 لاعبين وشرط لمشاركتهم بالتدريبات!

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن واقعة سوء التفاهم التي حدثت في مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لن تمر، حيث قرر المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم معاقبة اللاعبين.

جارديم يُعاقب لاعبي الهلال:

وقال الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل: “إدارة الهلال تطلب من المركز الإعلامي تقنين الرسالة اليومية وتقليل البث المباشر بعد الأحداث التي حصلت اليوم في المناورة بين فييتو والبليهي وغوميز”.

وتابع المريسل عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل: “كما ستطبق اللائحة الداخلية على الثلاثي بالخصم، وجارديم يرفض دخولهم التدريبات ما لم يعتذروا لزملائهم”.

سوء تفاهم بين البليهي وفييتو:

وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الأحد، سوء تفاهم بين علي البليهي والأرجنتيني لوسيانو فييتو، وتدخل الفرنسي بافيتيمبي غوميز، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال معسكرًا في النمسا حتى الثاني من أغسطس المقبل، وسيلعب خلاله عددًا من المباريات الودية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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