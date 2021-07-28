جامعة أم القرى : الدراسة حضورية للجميع والتحصين شرط الدخول

المواطن - الرياض

أكدت جامعة أم القرى أن الدراسة للعام الجامعي المقبل 1443هـ ستكون حضوريًا لكافة المراحل التعليمية في مقار وفروع الجامعة، مع مراعاة التقيد بالإجراءات الاحترازية أثناء التواجد في الحرم الجامعي.

جامعة أم القرى تشدد على الاحترازات

وأهابت الجامعة منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة وكذلك الزائرين بأهمية إبراز تطبيق توكلنا عند بوابات الدخول إلى مقار الجامعة للتأكد من حالة التحصين.

ودعت الطلاب والطالبات غير المحصنين بالمبادرة لأخذ اللقاح قبل بدء الدراسة؛ للتمكن من حضور المحاضرات في مقار الجامعة، علمًا أن المقررات الحضورية لن تُحول إلى محاضرات عن بُعد في حال عدم تحصين الطالب.

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