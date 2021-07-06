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جامعة الأمير سطام تبدأ القبول الإلكتروني غدًا
في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم لخريجات الثانوية العامة

جامعة الأمير سطام تبدأ القبول الإلكتروني غدًا

2021/07/06
الساعة 5:37 مساءً
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جامعة الأمير سطام تبدأ القبول الإلكتروني غدًا
المواطن - الرياض

تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج غدًا، القبول الإلكتروني لخريجات الثانوية العامة في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي القادم 1443هـ، في كليات الجامعة بمقرها الرئيس في مدينة السيح، وكليات الجامعة في الدلم وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر.

آلية القبول في جامعة الأمير سطام

وسيتم القبول عبر بوابة قبول الطالبات، ويستمر التقديم حتى الأربعاء 4 / 12 / 1442هـ.
ودعت عمادة شؤون القبول والتسجيل بالجامعة، الطالبات لزيارة بوابة القبول، لمعرفة تفاصيل الجدول الزمني ومعايير وإجراءات القبول والتخصصات المتاحة.

تسجيل الكلية التطبيقية

وفي وقت سابق أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج اليوم، بدء القبول والتسجيل في “دبلوم الكلية التطبيقية” للطلاب والطالبات للعام الجامعي القادم 1443هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور عيسى الدوسري، أن القبول في برامج الكلية التطبيقية سيكون في مقر الجامعة بمدينة السيح للطلاب والطالبات، بالإضافة إلى فرع الجامعة بمحافظة الأفلاج، وسيكون مخصصًا للطالبات فقط.

وأضاف أن برامج الكلية تشتمل على دبلوم الوسائط المتعددة والتصميم الجرافيكي، ودبلوم إدارة المشاريع السياحية والترفيهية، ودبلوم البرمجة وعلوم الحاسب، إلى جانب دبلوم الأمن والسلامة المهنية، ودبلوم الشبكات والإنترنت، ودبلوم التسويق.


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