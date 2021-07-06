‎الرئيسية
جديد الأخبار
جامعة الأمير سطام تعلن بدء القبول في دبلوم الكلية التطبيقية
في كل من السيح والأفلاج

جامعة الأمير سطام تعلن بدء القبول في دبلوم الكلية التطبيقية

2021/07/06
الساعة 1:50 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
جامعة الأمير سطام تعلن بدء القبول في دبلوم الكلية التطبيقية جامعة سطام
المواطن - واس

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بالخرج اليوم، بدء القبول والتسجيل في “دبلوم الكلية التطبيقية” للطلاب والطالبات للعام الجامعي القادم 1443هـ.

آلية القبول

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور عيسى الدوسري، أن القبول في برامج الكلية التطبيقية سيكون في مقر الجامعة بمدينة السيح للطلاب والطالبات، بالإضافة إلى فرع الجامعة بمحافظة الأفلاج، وسيكون مخصصاً للطالبات فقط .

برامج الكلية

وأضاف أن برامج الكلية تشتمل على دبلوم الوسائط المتعددة والتصميم الجرافيكي، ودبلوم إدارة المشاريع السياحية والترفيهية، ودبلوم البرمجة وعلوم الحاسب، إلى جانب دبلوم الأمن والسلامة المهنية، ودبلوم الشبكات والإنترنت، ودبلوم التسويق.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

بدء القبول في المعهد التقني للألبان والأغذية بالسيح

أعلن المعهد التقني للألبان والأغذية بالسيح في محافظة