جامعة الأمير محمد بن فهد تحقق إنجازًا أكاديميًّا جديدًا

المواطن - واس

حققت جامعة الأمير محمد بن فهد إنجازا أكاديمياً جديداً بحصولها على المركز الرابع من بين الجامعات العربية المؤهلة للدخول في تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العربية 2021م الذي تعتمد منهجيته على نفس إطار التصنيف العالمي بإضافة المؤشرات المهمة وبعض المقاييس الجديدة لتعكس ميزات الجامعات في المنطقة العربية.

إنجاز جديد

ويأتي هذا الإنجاز الجديد بعد عدد من الإنجازات التي حققتها الجامعة خلال السنتين الماضيتين من ضمنها دخولها ضمن قائمة أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم لسنتين متتاليتين حسب تصنيف كيو إس QS العالمي، وضمن قائمة أفضل 50 جامعة على مستوى الوطن العربي بحسب ذات التصنيف، وحصولها على الاعتمادات الأكاديمية لبرامجها المختلفة من عدد من المؤسسات العالمية.

براءات اختراع

كما سجلت الجامعة عدداً من براءات الاختراع في مكتب براءات الاختراع الأمريكي إضافة إلى تنظيم عدد من المؤتمرات الأكاديمية والعلمية المختلفة ونقل المعرفة إلى المجتمع المحلي والعالمي وتسعى الجامعة حالياً للحصول على الاعتماد الأكاديمي الدولي لكلية إدارة الأعمال AACSB.

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